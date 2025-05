MRST

The Mars is creating a global metaverse game platform based on the theme of the red planet. Players can enjoy almost every activity inside the Colony of Mars, such as owning real estate, playing sports, and interacting with others. Initial supply of 5 billion Mars Tokens (MRST) will be issued on Polygon Chain, Ethereum’s Layer 2 platform, and maximum 1 billion in the first year within the metaverse platform.

NaamMRST

PositieNo.2676

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad357,176,725

Maximale voorraad0

Totale voorraad776,248,440

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.07093890650664285,2022-11-21

Laagste prijs0.000210951779500261,2025-04-13

Publieke blockchainMATIC

Sector

Sociale media

