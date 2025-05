MPAA

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

NaamMPAA

PositieNo.4671

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad177,674,000,000

Totale voorraad177,674,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.001031284145282863,2024-08-08

Laagste prijs0.000004772014582447,2025-05-26

Publieke blockchainBASE

Sector

Sociale media

