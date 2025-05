MOZ

Lumoz is the leading Modular Compute Layer & RaaS. Lumoz protocol can provide computing power and verification services for ZK and AI applications on chains with different architectures.

NaamMOZ

PositieNo.1210

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.24%

Circulerende voorraad1,100,000,000

Maximale voorraad0

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.07964396240618137,2024-12-10

Laagste prijs0.005241646325994071,2024-12-08

Publieke blockchainARB

