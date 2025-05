MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

NaamMORPHO

PositieNo.144

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)6.14%

Circulerende voorraad274,534,336.31823045

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.2745%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.172571665276972,2025-01-17

Laagste prijs0.7098719962197908,2024-11-25

Publieke blockchainETH

