dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

NaamMOOV

PositieNo.2077

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,03%

Circulerende voorraad731 180 094

Maximale voorraad0

Totale voorraad1 000 000 000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.09832978,2021-08-29

Laagste prijs0.00066401322455994,2024-04-27

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

