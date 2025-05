MOLI

MOLI is web3 dynamic liquidity ecosystem designed to address long-standing liquidity in the DeFi with sustainable solutions,At the same time, the project party does not hold tokens. It is an innovative MEME token.

NaamMOLI

PositieNo.5590

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad21,000,000

Totale voorraad21,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.3915536463501317,2024-12-29

Laagste prijs0.020431779549695325,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

InleidingMOLI is web3 dynamic liquidity ecosystem designed to address long-standing liquidity in the DeFi with sustainable solutions,At the same time, the project party does not hold tokens. It is an innovative MEME token.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.