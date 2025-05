MOBX

MOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas.

NaamMOBX

PositieNo.5027

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad103,555,113

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.3530778122874511,2022-09-25

Laagste prijs0.011573141688408596,2025-03-04

Publieke blockchainFET

InleidingMOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.