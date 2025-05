MNFT

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

NaamMNFT

PositieNo.1947

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad142,323,745,596

Maximale voorraad400,000,000,000

Totale voorraad162,072,971,959.59134

Circulatiesnelheid0.3558%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000290030640478054,2024-10-30

Laagste prijs0.000002998725108824,2024-10-31

Publieke blockchainETH

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Sector

Sociale media

