MINA

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

NaamMINA

PositieNo.168

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.32%

Circulerende voorraad1,234,252,867.8400393

Maximale voorraad∞

Totale voorraad1,234,252,867.8400393

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit9.91409787,2021-06-01

Laagste prijs0.1843438787838266,2025-04-09

Publieke blockchainMINA

Sector

Sociale media

