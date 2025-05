MILK

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

NaamMILK

PositieNo.945

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.78%

Circulerende voorraad238,900,000

Maximale voorraad1,200,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.199%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.29167604905899525,2025-04-29

Laagste prijs0.06044541287480096,2025-05-31

Publieke blockchainMILKYWAY

InleidingMilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

