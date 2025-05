METAV

MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games.

NaamMETAV

PositieNo.5542

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad5,000,000,000

Totale voorraad220,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.9426878513314326,2021-12-10

Laagste prijs0.001184315859330692,2025-05-07

Publieke blockchainBSC

InleidingMetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.