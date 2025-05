MERL

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

NaamMERL

PositieNo.393

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)98.95%

Circulerende voorraad725,000,000

Maximale voorraad2,100,000,000

Totale voorraad2,100,000,000

Circulatiesnelheid0.3452%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.54701444602571,2024-04-19

Laagste prijs0.07122948634211385,2025-04-16

Publieke blockchainMERLIN

InleidingMerlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.