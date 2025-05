MCRT

Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

NaamMCRT

PositieNo.1558

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad5,038,275,907

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad7,199,999,993

Circulatiesnelheid0.5038%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.09779986635067162,2021-12-29

Laagste prijs0.000596490967093395,2025-05-31

Publieke blockchainBSC

