MAX

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon WEB3 infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies.

NaamMAX

PositieNo.1183

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.77%

Circulerende voorraad130,520,000

Maximale voorraad800,000,000

Totale voorraad800,000,000

Circulatiesnelheid0.1631%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.4786657476524675,2024-08-06

Laagste prijs0.03129787986386955,2025-04-22

Publieke blockchainETH

