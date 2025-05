MAVIA

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

NaamMAVIA

PositieNo.890

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)5.36%

Circulerende voorraad111,931,126

Maximale voorraad256,989,887.032251

Totale voorraad250,000,000

Circulatiesnelheid0.4355%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit10.70544724630311,2024-02-18

Laagste prijs0.09690384445875239,2025-03-11

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

