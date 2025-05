MANTA

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

NaamMANTA

PositieNo.348

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)8.25%

Circulerende voorraad415,817,247.11514163

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.082953050622184,2024-03-12

Laagste prijs0.16051224988054705,2025-04-07

Publieke blockchainMANTA

InleidingManta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.