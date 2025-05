MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

NaamMANA

PositieNo.108

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.11%

Circulerende voorraad1,969,729,010.368757

Maximale voorraad0

Totale voorraad2,193,179,327.320146

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2017-09-18 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.024 USDT

Hoogste prijs ooit5.902317189920042,2021-11-25

Laagste prijs0.007883059792220592,2017-10-13

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

