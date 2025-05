MAD

$MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement !

NaamMAD

PositieNo.1400

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad999,978,113,474

Maximale voorraad999,999,990,898

Totale voorraad999,978,113,474

Circulatiesnelheid0.9999%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000073735020250762,2024-11-22

Laagste prijs0.000000681688041872,2024-07-13

Publieke blockchainSOL

Inleiding$MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement !

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.