LVLY

Pioneering Creator Monetization platfrom fusing web2 & web3 communities, creating the future of SocialFi for the masses.

PositieNo.3945

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,00

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad1.000.000.000

Totale voorraad1.000.000.000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.3271379616112311,2024-11-20

Laagste prijs0.01985591591658645,2025-05-24

Publieke blockchainBASE

Sector

Sociale media

