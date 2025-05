LTD

The $LTD token underpins the Dream Media Platform, a decentralized marketplace designed to connect advertisers with publishers across Web2 and Web3 environments. The platform provides a streamlined interface for managing ad campaigns, enabling precise targeting and effective allocation of ad spending. Advertisers can upload ads, select demographics, and manage budgets, while publishers can incorporate ads into their content seamlessly.

NaamLTD

PositieNo.2598

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad104,068,818,580

Maximale voorraad333,333,333,333

Totale voorraad331,794,333,333

Circulatiesnelheid0.3122%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000067596913167233,2024-08-29

Laagste prijs0.000000986417043272,2025-04-09

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

