LTC

Litecoin is een peer-to-peer internetvaluta waarmee directe, bijna kosteloze betalingen aan iedereen ter wereld mogelijk zijn. Litecoin is een open source, wereldwijd betalingsnetwerk dat volledig gedecentraliseerd is zonder enige centrale autoriteiten.

NaamLTC

PositieNo.21

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.002%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)779.41%

Circulerende voorraad75,909,101.98347135

Maximale voorraad84,000,000

Totale voorraad84,000,000

Circulatiesnelheid0.9036%

Uitgiftedatum2011-11-09 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven4.3 USDT

Hoogste prijs ooit412.96014112,2021-05-10

Laagste prijs1.1137399673461914,2015-01-14

Publieke blockchainLTC

