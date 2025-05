LRDS

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

NaamLRDS

PositieNo.1216

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.85%

Circulerende voorraad41,265,074

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.4126%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.5985185622659372,2024-07-24

Laagste prijs0.12478844802176856,2025-04-07

Publieke blockchainETH

