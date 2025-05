LMWR

LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.

NaamLMWR

PositieNo.688

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,95%

Circulerende voorraad339 094 366,61402553

Maximale voorraad633 045 269

Totale voorraad633 045 269

Circulatiesnelheid0.5356%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.9228403707286956,2023-05-15

Laagste prijs0.057900988877828956,2023-08-17

Publieke blockchainETH

InleidingLimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.