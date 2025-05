LIFE

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

NaamLIFE

PositieNo.2732

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad2,631,194,572.27

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.2631%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.041196202448284376,2021-11-16

Laagste prijs0.000024382260659893,2025-04-07

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

