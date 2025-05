LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

NaamLGCT

PositieNo.230

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)6.43%

Circulerende voorraad106,139,448.5

Maximale voorraad300,000,000

Totale voorraad300,000,000

Circulatiesnelheid0.3537%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.1998545114038492,2025-04-21

Laagste prijs0.7988833348798597,2025-01-07

Publieke blockchainBSC

InleidingLegacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.