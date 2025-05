KWENTA

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

NaamKWENTA

PositieNo.1381

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.59%

Circulerende voorraad431,809.088

Maximale voorraad0

Totale voorraad607,155.62

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit804.5456021143065,2023-03-14

Laagste prijs8.377051325343809,2025-04-07

Publieke blockchainOP

Sector

Sociale media

