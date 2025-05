KRIPTO

KRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology.

NaamKRIPTO

PositieNo.2523

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad5,419,500,000

Maximale voorraad99,999,999,999

Totale voorraad5,962,142,871

Circulatiesnelheid0.0541%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.004834495804101652,2022-09-30

Laagste prijs0.000032211452194869,2025-05-20

Publieke blockchainBITCI

