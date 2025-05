KPN

KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience.

NaamKPN

PositieNo.2772

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad32,146,416

Maximale voorraad0

Totale voorraad248,813,253

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.06211195386284707,2024-05-27

Laagste prijs0.001316014955913772,2025-03-24

Publieke blockchainMATIC

InleidingKonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.