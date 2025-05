KP3R

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

NaamKP3R

PositieNo.1545

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%54,18

Circulerende voorraad425.178

Maximale voorraad0

Totale voorraad425.178

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2056.096236418172,2021-11-13

Laagste prijs5.319300736605277,2025-04-09

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

