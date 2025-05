KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

NaamKNC

PositieNo.480

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)10,30%

Circulerende voorraad187 182 599,14800358

Maximale voorraad0

Totale voorraad240 097 869,36187205

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2017-09-25 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0,5 USDT

Hoogste prijs ooit5.715659905177939,2022-04-28

Laagste prijs0.25991972993251367,2025-04-07

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

