Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

NaamKMNO

PositieNo.332

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.52%

Circulerende voorraad1,976,027,417.5

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad9,999,982,969.110905

Circulatiesnelheid0.1976%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.24778699299861312,2024-12-15

Laagste prijs0.019443669036248168,2024-08-05

Publieke blockchainSOL

