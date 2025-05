KLS

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

NaamKLS

PositieNo.2126

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,00

Circulerende voorraad2.047.290.585,8987007

Maximale voorraad4.961.000.000

Totale voorraad2.047.290.554,4701295

Circulatiesnelheid0.4126%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.025728576969511432,2024-03-21

Laagste prijs0.000202097580637348,2025-04-21

Publieke blockchainKLS

