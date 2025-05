KLIMA

KlimaDAO’s objective is to scale the impact and efficiency of climate finance globally through building transparent, neutral and public infrastructure for the voluntary carbon markets. KlimaDAO achieves this through the development and governance of a protocol which facilitates the Digital Carbon Market (DCM) using its native token $KLIMA and an on-chain governance mechanism. Today, the VCM remains opaque, with value extraction in the market that compromises the experience of consumers of carbon credits, and positive environmental impact that VCMs as a whole can have. KlimaDAO is widely recognized for its pioneering role in the nascent Regenerative Finance industry, breaking down barriers to entry and scaling environmental markets.

NaamKLIMA

PositieNo.1774

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.97%

Circulerende voorraad7,997,365

Maximale voorraad0

Totale voorraad19,237,458.93182527

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3946.023537004167,2021-10-26

Laagste prijs0,2022-09-13

Publieke blockchainMATIC

