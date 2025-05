KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

NaamKIMA

PositieNo.1436

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.48%

Circulerende voorraad32,607,993

Maximale voorraad210,000,000

Totale voorraad210,000,000

Circulatiesnelheid0.1552%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.095506932178614,2024-11-27

Laagste prijs0.04643687296747349,2025-04-09

Publieke blockchainARB

Sector

Sociale media

