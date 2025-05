KFI

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

NaamKFI

PositieNo.5054

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad21,000,000

Totale voorraad10,999,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit206.5141464750186,2022-07-29

Laagste prijs0.30255480582300115,2025-04-12

Publieke blockchainKLV

Sector

Sociale media

