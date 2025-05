KEKE

Introducing KEK, the ultimate crypto meme project that combines the power of the ancient Egyptian god Kek with the modern online meme culture. Drawing its inspiration from the popular Cult of Kek meme, which is widespread on platforms such as 4chan and Twitch, this project aims to harness the forces of memetic magic to leave an indelible mark on the crypto world.

NaamKEKE

PositieNo.2436

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad74,280,393,141,279

Maximale voorraad77,777,777,777,777

Totale voorraad77,777,777,777,777

Circulatiesnelheid0.955%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000000302271225793,2023-05-08

Laagste prijs0.000000000020477673,2023-05-04

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

