Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

NaamKDA

PositieNo.272

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.85%

Circulerende voorraad317,598,817.67326

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.3175%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit28.246047910135935,2021-11-11

Laagste prijs0.12130507,2021-01-11

Publieke blockchainKDA

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.