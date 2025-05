KARRAT

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

NaamKARRAT

PositieNo.868

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.34%

Circulerende voorraad337,116,431

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.3371%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.26967282682687,2024-06-06

Laagste prijs0.05315293953812464,2025-05-31

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

