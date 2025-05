KARATE

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

NaamKARATE

PositieNo.1072

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad66,649,473,128

Maximale voorraad110,000,000,000

Totale voorraad110,000,000,000

Circulatiesnelheid0.6059%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.006540469042834726,2024-02-09

Laagste prijs0.000120689878676149,2025-04-07

Publieke blockchainHBAR

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

