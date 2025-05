KAON

Akropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending.

NaamKAON

PositieNo.1767

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad4,436,209,629.921202

Maximale voorraad0

Totale voorraad15,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.0886093,2021-04-07

Laagste prijs0.000220520953094445,2025-03-19

Publieke blockchainETH

InleidingAkropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.