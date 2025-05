JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

NaamJUP

PositieNo.55

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.0004%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2,37%

Circulerende voorraad2 897 855 555,54

Maximale voorraad10 000 000 000

Totale voorraad6 999 215 823,214502

Circulatiesnelheid0.2897%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.0433053112987576,2024-01-31

Laagste prijs0.3063747642827529,2025-04-07

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

