JustLiquidity is a 100% decentralized platform with the experience and comfort of centralization. It helps to upgrade your trading experience on the Binance Smart Chain with faster transactions and cheap fees.

NaamJULD

PositieNo.2504

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad592,166,808

Maximale voorraad0

Totale voorraad799,383,875.3500402

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.74200428,2021-02-22

Laagste prijs0.000349882094143997,2025-05-30

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

