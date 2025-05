JOE

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

NaamJOE

PositieNo.461

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.88%

Circulerende voorraad398,139,433

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad464,573,155

Circulatiesnelheid0.7962%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5.023656309431687,2021-11-21

Laagste prijs0.1287903897936862,2025-04-07

Publieke blockchainAVAX_CCHAIN

