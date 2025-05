JERRY

Jerry is a fair-launch meme coin on pump. fun. It’s a community-driven project and inspired by the classic IP Tom and Jerry, and loved by fans all over the world.

NaamJERRY

PositieNo.5658

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.030226837101409203,2024-11-04

Laagste prijs0.000016220310921737,2024-08-21

Publieke blockchainSOL

InleidingJerry is a fair-launch meme coin on pump. fun. It’s a community-driven project and inspired by the classic IP Tom and Jerry, and loved by fans all over the world.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.