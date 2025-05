JAILSTOOL

The controversial stock market maneuvers of Dave Portnoy, known on social media as @stoolpresidente, have sparked backlash for allegedly pumping up stock values only to dump them, inspiring the emergence of a cryptocurrency dubbed "Stool Prisondente in jail."

NaamJAILSTOOL

PositieNo.1390

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.06%

Circulerende voorraad999,806,806.638203

Maximale voorraad0

Totale voorraad999,806,806.638203

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.21923769428389056,2025-02-09

Laagste prijs0.000340761652952793,2025-02-08

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

