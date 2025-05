ITHEUM

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

NaamITHEUM

PositieNo.2196

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad486,440,336

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.4864%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.7435877424449285,2022-04-30

Laagste prijs0.001010615402104703,2025-04-07

Publieke blockchainEGLD

