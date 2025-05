IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

NaamIGT

PositieNo.844

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.72%

Circulerende voorraad95,811,416.9805644

Maximale voorraad0

Totale voorraad993,906,461.8785644

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2024-10-23 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.1 USDT

Hoogste prijs ooit0.6675938748172612,2024-12-14

Laagste prijs0.19226971371765952,2025-05-24

Publieke blockchainBSC

InleidingInfinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.