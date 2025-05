HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

NaamHYPE

PositieNo.11

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0033%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)123.04%

Circulerende voorraad333,928,180

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad999,993,930

Circulatiesnelheid0.3339%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit39.926312960542624,2025-05-26

Laagste prijs3.2002764730895623,2024-11-29

Publieke blockchainHYPEREVM

