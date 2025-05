HUSL

The HUSL is a NFT platform focused solely on reshaping the music industry. Our aim is to empower artists to take full control of their work, removing as many intermediaries in the process. Think of us as a new record label.The HUSL token is a utility token that powers the entire HUSL ecosystem. Users can stake their tokens on the platform to earn Bags. This is a token based on ethereum and will allow users to redeem for cool experiences.

NaamHUSL

PositieNo.3021

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad10,379,879.07

Maximale voorraad0

Totale voorraad70,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit7.678313283574933,2021-11-16

Laagste prijs0,2021-11-17

Publieke blockchainETH

InleidingThe HUSL is a NFT platform focused solely on reshaping the music industry. Our aim is to empower artists to take full control of their work, removing as many intermediaries in the process. Think of us as a new record label.The HUSL token is a utility token that powers the entire HUSL ecosystem. Users can stake their tokens on the platform to earn Bags. This is a token based on ethereum and will allow users to redeem for cool experiences.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.