HRSE

The Winners Circle is a horse racing fan community, where winning goes beyond the race. Fans earn $HRSE tokens for making correct predictions and experience owning shares in their own racehorses.

NaamHRSE

PositieNo.8702

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.025948347396331665,2024-08-29

Laagste prijs0.003311136972554258,2025-01-05

Publieke blockchainZIL

InleidingThe Winners Circle is a horse racing fan community, where winning goes beyond the race. Fans earn $HRSE tokens for making correct predictions and experience owning shares in their own racehorses.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.